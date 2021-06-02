Александр Дятлов решительно против однополых браков

Европейский суд по правам человека оказывает на Россию давление, призывая узаконить однополые браки. Но данное требование заведомо противоречит Конституции РФ.
В ЕСПЧ обратились три однополые пары, которым в России более 10 лет отказывают в регистрации брака. Одна из пар – москвички Ирина Федотова и Ирина Шипитько – в 2009 году обратились с иском в Тверской суд Москвы, в котором просили признать незаконным отказ ЗАГСа зарегистрировать их брак. Суд отклонил требования истцов, мотивировав свое решение тем, что в Российской Федерации браком считается союз мужчины и женщины. Вышестоящие инстанции утвердили решение районного суда.
Решившие добиться «правды» «пары» подали жалобу в Страсбург, на что в ЕСПЧ ответили, что Россия должна создать юридический механизм, который позволит регистрировать однополые браки. Таким образом европейский институт пытается продавить принятие решения в нашей стране.
Но Европа пытается оказывать давление не только на Россию, так как отношение к однополым бракам нельзя назвать однозначной даже в самом Евросоюзе. Так, только 16 европейских стран напрямую разрешили юридически закреплять однополые союзы. Еврокомиссия пригрозила судом Польше и Венгрии: венгры приняли закон, запрещающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола, а власти некоторых польских регионов объявили свои территории «зонами, свободными от ЛГБТ». Будапешту и Варшаве дали два месяца на исправление.
Своё мнение об очередном витке привлечения общественного внимания к этой теме высказал заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов, в своё время ставший инициатором обращения в федеральные органы власти о запрете пропаганды ЛГБТ-культуры среди несовершеннолетних. В свое время Архангельское областное Собрание депутатов первым в стране приняло подобную законодательную норму на уровне субъекта, и инициировало принятие закона на федеральном уровне. Поводом для закинициативы стала деятельность различных организаций, которые начали проводить в Архангельской области акции возле детских садов и школ с пропагандой ЛГБТ-культуры.
– Мы давно и целенаправленно ведём работу по пресечению проникновения опасных для общества ложных ценностей. Главный результат – это внесенные в Конституцию поправки, поддержанные большинством жителей страны. Теперь закон прямо говорит: «Брак — это союз мужчины и женщины», – прокомментировал очередную европейскую инициативу Александр Дятлов. – Считаю, что недопустимо навязывать подобные ценности тем боле извне. Всё это предсказуемо ведет к росту напряженности в обществе, и недавние события в Грузии – лишнее тому подтверждение. Но митинги протестов проходят во многих странах. Так что пусть сначала сами у себя разберутся. Ведь свобода – это не вседозволенность.
Александр Дятлов уверен, что задача нынешней акции – обвинить Россию в отсутствии свободы. Ещё одна сторона проблемы – попытка усыновления детей однополыми семьями. Всё это однозначно направлено на разрушение традиционной семьи, что в итоге приведет и к развалу самого общества, проблем в котором хватает и без этого.
– Надо ли нам идти на поводу у этих явно нездоровых сил? На мой взгляд, для здравомыслящих людей ответ вполне очевиден, – считает Александр Дятлов.
Напомним, депутат АОСД от «Единой России» Александр Дятлов известный йог, многодетный отец и поборник здорового образа жизни (его трудами в Архангельске периодически объявляют «сухие» дни). Так же он частенько грозит в сторону Германии – «можем повторить!».