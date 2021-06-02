Архангельская область. Как найти, куда выбросить мусор

Специалисты ЦУР Архангельской области с помощью системы «Инцидент Менеджмент» выявили у жителей региона запрос на формирование единого перечня площадок для размещения ТКО и сбора РСО. Совместно с региональным министерством природных ресурсов и ЛПК сформирована соответствующая карта (https://maps29.ru/map/recycling).
Одни из наиболее популярных тем, по которым чаще всего поступают сообщения через систему мониторинга «Инцидент Менеджмент», - накопление ТКО и организация раздельного сбора мусора на территории Архангельской области. Специалисты ЦУР передали соответствующий запрос в профильное министерство.
В результате совместной работы разработана интерактивная карта, размещенная на геопортале Архангельской области maps29.ru. С помощью сервиса можно узнать адрес размещения площадки для сбора ТКО, объем контейнера и к какому округу он принадлежит. Также на карту нанесены пункты приема раздельного мусора. Выбрав один из них, можно узнать актуальное время работы, организацию, осуществляющую прием, а также контактную информацию.
Отметим, что геопортал Архангельской области разработан региональным Министерством связи по поручению губернатора Александра Цыбульского.
Помимо карты площадок накопления и пунктов приема РСО, портал представляет ряд других опций. Например, пользователи могут узнать ареал распространения того или иного вида зверей или совершить виртуальную экскурсию Соловкам.