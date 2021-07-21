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Северодвинск в скорби. Ушел из жизни бывший гендиректор «Севмаша»

Владимир Павлович Пастухов скончался вчера, 20 июля. Пост руководителя крупнейшего оборонного предприятия Северодвинска он занимал с мая 2004 года по июль 2007-го.

Из его трудовой биографии:

Окончил Николаевский кораблестроительный институт (1975г.) по специальности «Судовые силовые установки», получив квалификацию инженер – механик.

Вся трудовая деятельность связана с Севмашем: инженер техотдела стапельно-сдаточного производства, инженер-механик, старший инженер-механик управления главной энергетической установки АПЛ, сдаточный механик, участник испытаний нескольких головных АПЛ. С 1984 по 1993 – сдаточный механик, ведущий сдаточный механик головной и серийных АПЛ проекта 971, руководитель испытаний и сдачи заказов Военно-морскому флоту. С 1993 зам. начальника стапельно-сдаточного цеха по подготовке производства. В 1994-2004 – гл. инженер предприятия. В апреле 2004 назначен генеральным директором. Под его руководством объем продукции увеличен почти в 2 раза, достигнуты показатели «доперестроечного» периода, успешно решаются многие технико-экономические проблемы, вопросы техперевооружения, обновления и модернизации производственных мощностей, разработки новых технологий, приведена к международным стандартам система качества.

Награжден медалью «300 лет Российскому флоту» (1996), орденом Мужества (1999), орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» (2006г.). Лауреат государственной премии РФ в области науки и техники (2000г.)

21 июль 13:15 | : Будни

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