В Архангельскую область залетел коронавирус из Мексики

Всего за прошедшие сутки ковид впился в тела еще 217 жителей Поморья. Выздоровели за тот же отрезок времени 180 человек.
В списке больных:
- 89 архангелогородцев;
- 17 северодвинцев (2 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 16 новых случаев выявлено в Новодвинске;
- 13 — в Виноградовском районе;
- 12 — в Коряжме;
- 11 — в Вельском районе;
- 9 — в Верхнетоемском;
- 8 — в Ленском;
- 7 — в Плесецком;
- по 5 — в Няндомском и Холмогорском районах;
- по 4 — в Котласском и Приморском районах;
- 3 — в Каргопольском;
- по 2 — в Вилегодском, Онежском, Мезенском, городах Мирном и Котласе;
- по 1 — в Коношском, Красноборском и Пинежском районах.
Ну и тот самый, из Мексики.