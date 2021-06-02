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В Архангельскую область залетел коронавирус из Мексики

Всего за прошедшие сутки ковид впился в тела еще 217 жителей Поморья. Выздоровели за тот же отрезок времени 180 человек.

В списке больных:

  • 89 архангелогородцев; 
  • 17 северодвинцев (2 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 16 новых случаев выявлено в Новодвинске; 
  • 13 — в Виноградовском районе; 
  • 12 — в Коряжме; 
  • 11 — в Вельском районе; 
  • 9 — в Верхнетоемском; 
  • 8 — в Ленском; 
  • 7 — в Плесецком; 
  • по 5 — в Няндомском и Холмогорском районах; 
  • по 4 — в Котласском и Приморском районах; 
  • 3 — в Каргопольском; 
  • по 2 — в Вилегодском, Онежском, Мезенском, городах Мирном и Котласе;
  • по 1 — в Коношском, Красноборском и Пинежском районах.

Ну и тот самый, из Мексики. 

20 июль 17:03 | : Будни

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