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Убийство и разбойное нападение в Коноше: Присяжными вынесен вердикт

В Архангельском областном суде оглашен вердикт присяжных заседателей по уголовному делу в отношении 57-летнего Сергея Бламберова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 и п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем).

Коллегией присяжных заседателей установлено, что Бламберов в декабре 2013 г. в пос. Коноша договорился с Мариной Матвеевой о совершении нападения на свою соседку по подъезду для завладения ее имуществом и лишении ее жизни, а также привлек Василия Карелина для того, чтобы он наблюдал за окружающей обстановкой и предупредил их в случае возникновения опасности разоблачения другими жителями поселка или сотрудниками правоохранительных органов.

Реализуя задуманное, Бламберов и Матвеева в один из дней с 29 по 31 декабря 2021 г. убедили потерпевшую впустить их к себе в дом, после чего напали на нее и убили кухонным ножом, похитив при этом деньги и иное имущество на общую сумму около 80 тысяч рублей.

Коллегия присяжных заседателей единодушно признала подсудимого виновным по всем пунктам обвинения и не заслуживающим снисхождения.

Наказание Бламберову будет определено Архангельским областным судом.

Матвеева и Карелин ранее в соответствии с вердиктом присяжных заседателей приговором Архангельского областного суда от 25.12.2019 осуждены к различным срокам лишения свободы.

 

20 июль 10:46 | : Будни

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