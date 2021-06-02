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В «Онежском поморье» впервые за 60 лет начался учет лесов

Работы позволят сохранить уникальный природный комплекс Поморья.

Леса национального парка «Онежское поморье» впервые за последние 60 лет исследуют и составят план мероприятий по их сохранению.

На территории свыше 180 тысяч гектаров леса сотрудники Архангельского филиала Рослесинфорга проведут своеобразную «лесную перепись» «Онежского поморья»: будет детально исследована вся растительность, выявлены, учтены и оценены количественные и качественные показатели лесных насаждений, в том числе породный состав, возраст, высота, полнота, тип леса, продуктивность, санитарное состояние, устойчивость к рекреации и средний запас на один гектар.

«Натурные работы продлятся до конца октября. Уже в следующем году специалисты на основе собранных данных подготовят проект мероприятий по рекреационному использованию, охране, защите и воспроизводству уникальной природы парка, также будет составлена ведомость лесных культур. В материалы будут включены данные о памятниках истории и культуры», – рассказал директор Архангельского филиала Рослесинфорга Андрей Третьяков.

Отдельное внимание будет уделено обустройству парка: планируется прорубка и прочистка квартальных просек, установка квартальных столбов, обозначающих границы лесных участков.

Национальный парк «Онежское Поморье» был создан в 2013 году на побережье Белого моря для сохранения и восстановления природных комплексов, их компонентов и поддержания экологического баланса. Его площадь составляет 201 тысяч га, большую часть которой – 180 тысяч га – земли лесничества Национального парка «Онежское Поморье», где сохранились нетронутые старовозрастные насаждения северной тайги и малоизученные приморские сообщества: ценные сосняки. кустарниковые заросли, пустоши, приморские луга.

 

20 июль 10:42 | : Будни

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