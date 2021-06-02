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COVID-19: В Архангельской области заболели еще 220 человек

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 39 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

  • 58 архангелогородцев;
  • 45 северодвинцев (20 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
  • 29 новых случаев выявлено в Ленском районе;
  • 17 – в г. Котласе;
  • 16 – в Плесецком районе;
  • по 10 – в Устьянском и Холмогорском районах;
  • 9 – в Няндомском;
  • 8 – в г. Новодвинске;
  • 6 – в Коношском районе;
  • 5 – в Котласском;
  • 4 – в г. Мирном;
  • по 1 – в Вилегодском, Красноборском и Мезенском районах.

В Архангельской области продолжается кампания по вакцинации населения. По данным регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 141950 человек, 198578 жителей Поморья прошли первый этап вакцинации.

Между тем, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 633. Общее число заразившихся увеличилось до 5 982 766, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. 

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.

В частности, за сутки было выявлено 2 504 случая заражения в Московской области, 1 938 - в Санкт-Петербурге, 531 - в Нижегородской области, 492 - в Красноярском крае, по 485 - в Воронежской и Свердловской областях. В настоящее время в стране продолжают лечение 468 483 человека.

Число смертей за сутки возросло на 719, при этом уже две недели в стране от ковида умирают более 700 человек ежедневно. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 149 138 летальных исходов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,49%, следует из данных штаба, которые приводит ТАСС.


19 июль 16:00 | : Будни

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