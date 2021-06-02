COVID-19: В Архангельской области заболели еще 220 человек

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 39 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
В Архангельской области продолжается кампания по вакцинации населения. По данным регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 141950 человек, 198578 жителей Поморья прошли первый этап вакцинации.
Между тем, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 633. Общее число заразившихся увеличилось до 5 982 766, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.
В частности, за сутки было выявлено 2 504 случая заражения в Московской области, 1 938 - в Санкт-Петербурге, 531 - в Нижегородской области, 492 - в Красноярском крае, по 485 - в Воронежской и Свердловской областях. В настоящее время в стране продолжают лечение 468 483 человека.
Число смертей за сутки возросло на 719, при этом уже две недели в стране от ковида умирают более 700 человек ежедневно. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 149 138 летальных исходов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,49%, следует из данных штаба, которые приводит ТАСС.