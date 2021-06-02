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Единая Россия запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу

Каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии.

Это поможет сделать ее по-настоящему народной, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.  «Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь», — отметил Андрей Турчак.

Принять участие в формировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно двумя способами. Первый — проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ – направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн формат — можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Кроме этого, «Единая Россия» проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы. В них принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.

Также на площадке «Единой России» уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу — по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты.

В частности, звучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, о мерах поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, о расширении возможностей маткапитала и другие.

Кроме того, участники предлагали предусмотреть в народной программе расширенные меры поддержки детей-инвалидов (упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, сделать доступнее получение средств технической реабилитации, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями), совершенствовать доступность городской среды для инвалидов, расширить возможности для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху.

«Мои поездки в районы Архангельской области — это всегда десятки и сотни встреч. Слушать и слышать людей — самое важное в нашей работе, — отмечает депутат Государственной Думы от Архангельской области Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия»). — Часто люди обращаются к местным властям, но на этом все и останавливается — не хватает бюджета или полномочий. В моём родном Поморье, например, есть очень серьезная проблема с переправами. И она касается тысяч северян. Этот вопрос невозможно решить на уровне муниципалитета. То же касается строительства ФАПов, а они очень нужны в сельской местности.

В народную программу войдут предложения самых обычных жителей нашей страны, нашего региона, потому что они как никто другой знают проблемы своих сел, деревень, городов. Обратная связь — это то, на чём должна строиться работа всех уровней власти. И в итоге этой обратной связи разговора с жителями, сбора их мнений и предложений, появится четкий перечень проблем по каждой территории, который станет ориентиром для работы депутатов Государственной Думы и правительства России».

19 июль 16:30 | : Будни

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