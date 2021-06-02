Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Только 3% российских мам готовы однозначно вакцинировать своих детей

На днях глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса «Спутником V» должна начаться до 20 сентября. Однако пока привить своего ребенка однозначно готовы лишь 8% россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 500 родителей подростков от 12 до 17 лет из всех округов страны.

Большинство респондентов (в общей сложности 69%) в настоящее время не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, причем 37% однозначно не готовы, еще 32% скорее не готовы. Свою точку зрения они аргументируют в основном недостаточной изученностью вакцины.

Однозначно готовы сделать прививку своему ребенку лишь 8% родителей подростков, еще 23% склоняются к этому решению. Такую позицию они объясняют желанием защитить детей, активно контактирующих с ровесниками и педагогами, от опасного заболевания.

Россиян, полностью и скорее готовых вакцинировать своего ребенка, закономерно больше среди тех, кто сам привился от COVID-19 (47% против 17% среди непривитых). Отцы о готовности к вакцинации своих детей-подростков заявляют значительно чаще матерей (36% против 24%).

19 июль 09:18 | : Будни

Главные новости


Конституционный Суд призвал не разделять коренные народы на «тундровиков» и «горожан»
«Про моего папу». Памяти Ксении Драгунской

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (185)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20