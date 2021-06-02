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25% россиян боятся 4-дневной рабочей недели

Россиян, считающих, что смогут на 4-дневке выполнять тот же объем работы, что и за 5-дневную рабочую неделю, стало меньше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В 3 из 4 российских компаний (76%) возможность перехода на 4-дневку даже не обсуждалась, еще 12% работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. К тому, что 4-дневная неделя не исключена, пришли в результате обсуждения в 5% компаний. В 1% организаций такой режим работы уже введен, а 3% работодателей сообщили, что вводили сокращенную рабочую неделю, однако в итоге вернулись к 5-дневке.

В феврале текущего года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, об уже свершившемся переходе на 4-дневку сообщало больше организаций, чем сейчас (4% против 1%). Компаний, вводивших такой режим, но вернувшихся к 5-дневке, стало больше (с 1% до 3%). О том, что 4-дневная неделя для них недопустима, в настоящее время работодатели говорят чаще, чем 5 месяцев назад (12% против 9%).

По данным SuperJob, идею введения 4-дневной рабочей недели сегодня поддерживают 44% экономически активных россиян. Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов.

63% опрошенных убеждены, что смогли бы за 4 рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за стандартную 5-дневную неделю. Практически каждый четвертый (24%) признается, что не справится со своим функционалом за 4 дня вместо обычных пяти.

Сокращение рабочей недели чаще всего одобряет молодежь до 34 лет (52%) и женщины (48% против 40% среди мужчин). За 3 месяца с момента проведения аналогичного опроса SuperJob, число россиян, приветствующих введение 4-дневной рабочей недели, несколько выросло (с 39% до 44%). Тех, кто уверен в своей способности выполнить свой объем работы за 4 дня вместо пяти, намного больше среди россиян до 34 лет (77%). Однако сегодня о возможности резко повысить свою эффективность в условиях 4-дневки россияне сообщают реже, чем когда-либо. Так, в феврале нынешнего года в том, что смогут за 4 дня выполнить объем работы, аналогичный выполняемому за 5 дней, были уверены 70% опрошенных, а в июне 2018-го — 76%.

19 июль 07:00 | : Будни

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