Северодвинск опять обогнал Архангельск по части коронавируса

Всего за последние сутки в Поморье зарегистрировано 223 случая заражения COVID-19. Выздоровели 234 пациента.
В числе заболевших:
50 северодвинцев (25 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
48 архангелогородцев;
20 жителей Вельского района;
19 новых случаев выявлено в г. Котласе;
16 – в Холмогорском районе;
14 – в Устьянском районе;
11 – в Няндомском;
10 – в г. Новодвинске;
8 – в Верхнетоемском районе;
7 – в Каргопольском;
по 4 – в Пинежском, Онежском, Приморском и Коношском районах;
3 – в Котласском;
один – в Лешуконском районе.