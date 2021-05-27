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Северодвинск опять обогнал Архангельск по части коронавируса

Всего за последние сутки в Поморье зарегистрировано 223 случая заражения COVID-19. Выздоровели 234 пациента.

В числе заболевших:

 50 северодвинцев (25 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

48 архангелогородцев;

 20 жителей Вельского района;

19 новых случаев выявлено в г. Котласе;

16 – в Холмогорском районе;

14 – в Устьянском районе;

11 – в Няндомском;

10 – в г. Новодвинске;

 8 – в Верхнетоемском районе;

7 – в Каргопольском;

по 4 – в Пинежском, Онежском, Приморском и Коношском районах;

3 – в Котласском;

один – в Лешуконском районе. 

18 июль 14:25 | : Будни

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