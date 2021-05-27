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Россияне становятся патриотами отечественной вакцины

22% россиян считают «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») от ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» самой эффективной из зарегистрированных в мире вакцин от COVID-19, 23% — самой безопасной. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На первом месте по оценкам эффективности и безопасности «Спутник V» (22 и 23% голосов соответственно), на втором месте — «КовиВак» от ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (5% считают эту прививку самой эффективной, 7% — самой безопасной). На третьей строке — американо-германская разработка «Pfizer» (4 и 5% соответственно). «ЭпиВакКорону» от ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», г.Новосибирск считают эффективной 3%, безопасной — 4%. По 1% голосов за эффективность и безопасность набрали российский «Спутник Лайт», британская «AstraZeneca», американская «Moderna». Китайские разработки, индийская вакцина и американский «Janssen» не добрали голосов даже до 1%. Все зарегистрированные на данный момент вакцины считают эффективными 3% опрошенных, безопасными — также 3%. Каждый пятый россиянин назвал все вакцины неэффективными. 28% утверждают, что все прививки от COVID-19 небезопасны. Затруднились назвать самую эффективную вакцину 4 из 10 россиян. 28% затруднились оценить, какой из препаратов наиболее безопасен.

Мужчины активнее женщин поддерживают «Спутник V» и «Pfizer». Женщины же чуть чаще говорили о безопасности «КовиВак». Доля тех, кто считает эффективным «Спутник V», больше всего среди молодежи до 24 лет.

Мнения россиян о том, следует ли давать доступ на российский рынок зарубежным вакцинам от коронавируса, разделились: 37% — за, 31% — против, 32% затруднились с ответом. Среди молодежи до 24 лет сторонников допуска в гражданский оборот иностранных препаратов — больше всего (50%).

По результатам открытого опроса SuperJob, при выборе вакцины россияне чаще всего ориентируются на собственное мнение (24%), рекомендации родственников и друзей (14%), консультации с участковым врачом и беседы со знакомыми медработниками (по 11%). Выбор вакцины президентом оказал влияние на решение 8% россиян, которые имели возможность выбора препарата для вакцинации от коронавируса.

18 июль 09:57 | : Будни

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