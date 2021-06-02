COVID в Архангельской области: +228

География пандемии по данным регионального оперштаба:
- 61 архангелогородец;
- 45 северодвинцев (14 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 16 жителей Коряжмы;
- 13 новых случаев выявлено в Котласе;
- 12 — в Новодвинске;
- 10 — в Коношском районе;
- 9 — в Пинежском;
- 8 — в Приморском;
- 7 — в Верхнетоемском;
- по 6 — в Вилегодском, Котласском, Няндомском районах;
- 5 — в Устьянском,
- по 4 — в Красноборском, Ленском, Онежском районах и Мирном;
- 3 — в Плесецком;
- 2 — в Каргопольском;
- по одному — в Шенкурском и Виноградовском районах.
Также в статистику включен один завозной случай: заболевший — житель Архангельской области, вернувшийся из Турции.
Тот же источник сообщает, что за сутки выздоровели 368 человек.