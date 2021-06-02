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COVID в Архангельской области: +228

География пандемии по данным регионального оперштаба:

  • 61 архангелогородец; 
  • 45 северодвинцев (14 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 16 жителей Коряжмы; 
  • 13 новых случаев выявлено в Котласе; 
  • 12 — в Новодвинске; 
  • 10 — в Коношском районе; 
  • 9 — в Пинежском; 
  • 8 — в Приморском; 
  • 7 — в Верхнетоемском; 
  • по 6 — в Вилегодском, Котласском, Няндомском районах; 
  • 5 — в Устьянском, 
  • по 4 — в Красноборском, Ленском, Онежском районах и Мирном; 
  • 3 — в Плесецком; 
  • 2 — в Каргопольском; 
  • по одному — в Шенкурском и Виноградовском районах.

Также в статистику включен один завозной случай: заболевший — житель Архангельской области, вернувшийся из Турции.

Тот же источник сообщает, что за сутки выздоровели 368 человек.

 

17 июль 16:14 | : Будни

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