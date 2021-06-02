Вирусолог Жолобак: Вакцинация от COVID-19 вызывает более тяжелое течение коронавируса

Вакцинация может спровоцировать более тяжелое течение коронавируса, заявила кандидат биологических наук, вирусолог, микробиолог Надежда Жолобак.
В интервью на YouTube-канале UKRLIFE.TV она заявила, что вакцинация не обеспечивает защиту от новых штаммов коронавирусной инфекции. Ветка Яндекса с упоминанием ее слов вот здесь: https://yandex.ru/news/story/Virusolog_ZHolobak_Vakcinaciya_otCOVID-19_vyzyvaet_bolee_tyazheloe_techenie_koronavirusa--ff62ae76f1a3636a28f4a5b2eefe473c?lang=ru&rubric=personal_feed&fan=1&stid=sVA0VQHGeGIQWixqEVXx&t=1626432670&persistent_id=153243833
Жолобак сообщила, что вакцина вводится внутримышечно, то есть, не тем путем, которым попадает вирус в организм, когда проникает через слизистые. Поэтому активация иммунитета происходит неестественным путем.
Врач предупреждает, что при введении вакцины в мышцу, сохраняется риск того, что она попадет в кровь если при введении иглы будет поражен сосуд. Это может спровоцировать шоковое состояние иммунной системы, которое в дальнейшем может стать причиной развития онкологии из-за ее гиперактивации.
Жолобак подчеркнула, что этот риск существует при вакцинации от любого вируса, а не только от коронавирусной инфекции. Вакцинация, отметила она, является серьезным стрессовым фактором для иммунной системы.
Отдельно микробиолог напомнила и об антителозависимом усилении, которое может происходить при вакцинации.
«И если мы запускаем формирование антител на ту инфекцию, которая должна реализовываться и уходить на уровне слизистых, а мы активируем антитела, и эти антитела узко направленные, то есть против какого-то одного возбудителя, а организм контактирует с изменившимся возбудителем, то ему перестраиваться достаточно сложно. Минимум неделя для перестройки», - подчеркнула Жолобак.
Если в процессе перестройки иммунитета он начинает вырабатывать антитела, которые вырабатывал и ранее, то они могут связаться с новым патогеном и усилить его, сделав к тому же жизнеспособным.
То есть, вакцинация может даже способствовать тяжелому течению коронавирусной инфекции, если до формирования иммунитета произойдет контакт с штаммом, против которого вакцина не работает.