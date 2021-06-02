Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вирусолог Жолобак: Вакцинация от COVID-19 вызывает более тяжелое течение коронавируса

Вакцинация может спровоцировать более тяжелое течение коронавируса, заявила кандидат биологических наук, вирусолог, микробиолог Надежда Жолобак.

В интервью на YouTube-канале UKRLIFE.TV она заявила, что вакцинация не обеспечивает защиту от новых штаммов коронавирусной инфекции. Ветка Яндекса с упоминанием ее слов вот здесь: https://yandex.ru/news/story/Virusolog_ZHolobak_Vakcinaciya_otCOVID-19_vyzyvaet_bolee_tyazheloe_techenie_koronavirusa--ff62ae76f1a3636a28f4a5b2eefe473c?lang=ru&rubric=personal_feed&fan=1&stid=sVA0VQHGeGIQWixqEVXx&t=1626432670&persistent_id=153243833

Жолобак сообщила, что вакцина вводится внутримышечно, то есть, не тем путем, которым попадает вирус в организм, когда проникает через слизистые. Поэтому активация иммунитета происходит неестественным путем.

Врач предупреждает, что при введении вакцины в мышцу, сохраняется риск того, что она попадет в кровь если при введении иглы будет поражен сосуд. Это может спровоцировать шоковое состояние иммунной системы, которое в дальнейшем может стать причиной развития онкологии из-за ее гиперактивации.

Жолобак подчеркнула, что этот риск существует при вакцинации от любого вируса, а не только от коронавирусной инфекции. Вакцинация, отметила она, является серьезным стрессовым фактором для иммунной системы.

Отдельно микробиолог напомнила и об антителозависимом усилении, которое может происходить при вакцинации.

«И если мы запускаем формирование антител на ту инфекцию, которая должна реализовываться и уходить на уровне слизистых, а мы активируем антитела, и эти антитела узко направленные, то есть против какого-то одного возбудителя, а организм контактирует с изменившимся возбудителем, то ему перестраиваться достаточно сложно. Минимум неделя для перестройки», - подчеркнула Жолобак.

Если в процессе перестройки иммунитета он начинает вырабатывать антитела, которые вырабатывал и ранее, то они могут связаться с новым патогеном и усилить его, сделав к тому же жизнеспособным.

То есть, вакцинация может даже способствовать тяжелому течению коронавирусной инфекции, если до формирования иммунитета произойдет контакт с штаммом, против которого вакцина не работает.

16 июль 14:15 | : Будни

Главные новости


«Про моего папу». Памяти Ксении Драгунской
Культуристы личности. Кандидаты в Госдуму от Поморья как они есть

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (173)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20