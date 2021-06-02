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В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов

С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 
По его словам, эта мера выполнила свою задачу — эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. Он подчеркнул, что ее отмена не означает прекращения действия всех требований, введенных для борьбы с пандемией.
Собянин также рассказал, что более двух миллионов человек сделали прививку от коронавирусной инфекции за последний месяц.
Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья — там допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более чем полгода назад, или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области. Об эом сообщает РИА-Новости .
16 июль 14:00 | : Будни

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