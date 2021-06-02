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В каких регионах России могут спросить сертификат о вакцинации

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России. Рассказываем, в каких регионах могут спросить сертификат о вакцинации.

 

Республика Адыгея. С 19 июля заселять в гостиницы будут только туристов, имеющих иммунитет после перенесённого заболевания либо вакцинации (подтверждается сертификатами), или туристов с отрицательным ПЦР-тестом (освобождаются дети до 14 лет).

 

Архангельская область. Прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации.

 

Республика Башкортостан. Сесть в междугородние и межрегиональные автобусы можно только с сертификатом о прохождении вакцинации (в том числе I компонентом вакцины), справки о наличии противопоказаний к вакцинации или ПЦР-теста, действительного в течение трёх суток со дня выдачи.

 

Республика Дагестан. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

 

Иркутская область. Посещение ряда хозяйствующих субъектов только при предъявлении ПЦР или справки на антитела или справки о вакцинации (не относится к лицам до 18 лет).

 

Камчатский край. С 15 июля все туристы, прибывающие на Камчатку, должны предоставить результаты ПЦР-тестирования или справку о вакцинации.

 

Республика Карелия. С 15 июля размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста.

 

Костромская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

 

Краснодарский край. Заселяющимся в отели требуется ПЦР-тест, или справка о наличии антител, или сертификат о вакцинации — полной или с одним компонентом (ПЦР не нужны до 14 лет). С 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при условии вакцинации в течение 3 дней после заселения в гостиницы.

 

Московская область. Посещение большинства общественных мест только при предъявлении QR-кода с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестами (не нужны лицам до 18 лет). Размещение граждан в гостиницах более чем на 3 суток возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

 

Мурманская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

 

Оренбургская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

 

Севастополь. С 28 июня размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

 

Ямало-Ненецкий автономный округ. Для въезда в регион гражданам без местной прописки требуется ПЦР или сертификат о вакцинации.

 

16 июль 13:43 | : Будни

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