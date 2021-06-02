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В российских офисах начались конфликты вокруг кондиционеров

О ссорах из-за кондиционеров рассказали 29% офисных работников. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей офисных профессий из всех округов страны.

О наличии кондиционеров в офисах рассказали 75% офисных работников: в коллективах 29% опрошенных несовпадение климатических предпочтений становится предметом ссор между сослуживцами, 46% не пикируются с коллегами из-за кондиционеров.

Если среди женщин о ссорах из-за «кондеев» рассказала каждая третья (33%), то среди мужчин — лишь каждый четвертый (26%). Сотрудники до 34 лет рассказывали о перепалках чаще, чем респонденты от 35 лет (32% против 27% среди россиян 35—44 лет и 28% среди тех, кому более 45-ти).

По сравнению с аналогичным опросом 2011 года, ссор из-за кондиционеров стало меньше: 10 лет назад не ругались с коллегами по такому вопросу 40% опрошенных, сейчас — 46%.

SuperJob отмечает увеличение спроса на мастеров по установке, ремонту и обслуживанию кондиционеров в период аномальной жары, установившейся в большинстве регионов страны. Зарплатные предложения на полную занятость и при условии выполнения большого числа заказов сегодня достигают в Москве 240 000 руб. в месяц. Средний рыночный заработок в столице сейчас составляет 120000—140000 руб. в месяц.

16 июль 10:03 | : Будни

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