Архангельская область дождалась обязательной вакцинации

Впрочем, коснется она «отдельных категорий граждан»…
Главный государственный санитарный врач Архангельской области Роман Бузинов постановил провести вакцинацию против коронавируса для нескольких категорий граждан в регионе.
Обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям подлежат:
медицинские работники;
работники всех образовательных организаций;
социальные работники;
сотрудники общепита;
члены экипажей рыбопромысловых судов;
государственные и муниципальные служащие;
лица, проживающие в организациях соцобслуживания;
студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.
Этим гражданам необходимо привиться первым компонентом вакцины до 1 августа, вторым — до 30 августа.
Данная мера вводится из-за незатихающей пандемии в регионе.
О штрафных санкциях к «ковид-диссидентам» из этих категорий в Постановлении не сообщается.
Напомним, ранее в интервью нашему агентству исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский сказал, что он против принудительной вакцинации.