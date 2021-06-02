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Архангельская область дождалась обязательной вакцинации

Впрочем, коснется она «отдельных категорий граждан»…

Главный государственный санитарный врач Архангельской области Роман Бузинов постановил провести вакцинацию против коронавируса для нескольких категорий граждан в регионе.

Обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям подлежат:

медицинские работники;

работники всех образовательных организаций;

социальные работники;

сотрудники общепита;

члены экипажей рыбопромысловых судов;

государственные и муниципальные служащие;

лица, проживающие в организациях соцобслуживания;

студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.

Этим гражданам необходимо привиться первым компонентом вакцины до 1 августа, вторым — до 30 августа.

Данная мера вводится из-за незатихающей пандемии в регионе.

О штрафных санкциях к «ковид-диссидентам» из этих категорий в Постановлении не сообщается.

Напомним, ранее в интервью нашему агентству исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский сказал, что он против принудительной вакцинации.

15 июль 09:41 | : Будни

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