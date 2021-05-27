Жаркое лето 2021-го: Из колоний Архангельской области условно-досрочно освободились почти 300 человек

В первом полугодии 2021 года в учреждениях УФСИН России по Архангельской области продолжалась работа по подготовке документов на изменение вида режима и условно-досрочное освобождение.
Выйти на свободу раньше окончания срока – это право осужденного, которое наступает в зависимости от назначенного судом наказания. С начала года из колоний региона освободились по УДО 298 осужденных. Также 192 человека воспользовались правом смягчения назначенного наказания и были переведены в колонии-поселения. Всего в учреждениях архангельского УФСИН отбывают наказание порядка шести с половиной тысяч осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Законом определено, что минимальный срок лишения свободы за преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление - не менее 1/3 срока наказания, а за особо тяжкое преступление - не менее 2/3. При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении суд учитывает его поведение, отношение к учебе и труду, имеющиеся поощрения и взыскания, возмещение причиненного ущерба и вреда, признание вины за совершенное преступелние, а также заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности освобождения.