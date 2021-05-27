Ковид не отступает от Архангельской области

За последние сутки в Архангельской области выявлен 231 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 141 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
Сегодня появилась информация о том, что Россия вышла на четвертое место по количеству заболевших коронавирусом с начала пандемии. Это следует из официальной статистики на сайте Всемирной организации здравоохранения.
По подсчетам организации, в РФ заболели 5 833 175 человек. По этому показателю страна опередила Францию и Турцию.
Самое большое число инфицированных по-прежнему зафиксировано в США. Там с начала пандемии заболели более 33,5 миллиона человек. На втором месте находится Индия, на третьем - Бразилия.
Данные ВОЗ разнятся с информацией Университета Джонса Хопкинса, согласно которому Россия продолжает оставаться на пятом месте по числу заражений с 5 762 211 заболевшими. Первенство — также у США (33 911 823), далее следуют Индия (30 907 282), Бразилия (19 151 993) и Франция (5 882 937), уточняет РИА-Новости.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 82 регионах страны. Некоторое снижение случаев инфицирования COVID-19 фиксируется только в Москве.
За минувшие сутки в России выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 566 пациентов. Как отметила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова, от COVID-19 привиты более 28,6 миллиона россиян.