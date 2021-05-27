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Юным жителям Архангельской области предложили написать рассказ о своем четвероногом друге

Юных жителей Архангельской области приглашают принять участие в конкурсе, посвященном Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа по инициативе московского Музея Победы.

Всероссийский детский конкурс рассказов «Мой верный друг» проводится Музеем Победы для ребят от 7 до 17 лет. Организаторы предлагают им написать небольшой рассказ о своих любимых питомцах. Юные авторы могут вспомнить самые смешные моменты из жизни своих четвероногих друзей или их героические поступки, о том, как любимец появился в семье, или о том, как пришлось его воспитывать. Лучшие работы будут выбраны в семи номинациях: «Поучительный рассказ», «Четвероногий герой», «Весёлая история», «Всем на свете нужен дом» (о бездомных собаках), «За литературный стиль и художественность текста», «Самый юный автор», «Победитель онлайн-голосования».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 августа 2021 года подать электронную заявку на сайте Музея Победы. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Музея Победы 21 августа 2021 года.

Кроме того, юные и взрослые художники до 25 июля могут стать участниками международного конкурса рисунков «Собаки-герои». Организаторы предлагают вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя. Это может быть «портрет» реального пса, участвовавшего в сражениях, или собирательный образ служебной собаки любой породы и профессии: спасателя, связиста, санитара, сапера и т.д. Творческое состязание пройдет сразу в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет, взрослые и специальная номинация «Самый активный педагог». Победители будут объявлены 14 августа.

Подробности конкурсов на сайте Музея Победы смогут https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-frontovoy-sobaki-2021/

14 июль 11:11 | : Будни

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