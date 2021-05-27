В историческом здании Архангельска появится современный научно-технологический парк

В Архангельске реконструируют комплекс зданий бывшего Штаба 10-й армии ПВО.
Здание в стиле сталинского ампира на набережной Северной Двины отремонтируют, в нем разместится IT-парк “Digital Arctic”, который создаёт Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова.
Рабочие уже устанавливают строительные леса и приводят территорию комплекса в порядок. Исторический облик здания будет сохранен, а внутри появится современный Арктический научно-технологический IT-парк. Там разместят лаборатории, аудитории для проектной работы, центр информационной безопасности и проектный офис цифровой трансформации, который будет обеспечивать методологическое сопровождение проектов для перехода к цифровой экономике.
Изменится и прилегающая территория: на ней будут размещены малые архитектурные формы, скульптуры, скамейки, беседки, световые арт-объекты, сообщается в официальной группе администрации города «Открытый Архангельск» в социальной сети ВКонтакте.