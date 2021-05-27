Благоустройством сквера у КЦ «Соломбала-Арт» займется краснодарская компания «Экопром»

В администрации Архангельска состоялось установочное совещание с подрядчиком, которому предстоит выполнять обновление территории отдыха в Соломбальском округе.
По итогам электронного аукциона контракт заключен с краснодарской компанией «Экопром». Сегодня организовал рабочее совещание с участием заместителя министра Архангельской области по ТЭК и ЖКХ Тамарой Лемешевой и руководством подрядной организации.
«Для нашего города благоустройство сквера у культурного центра «Соломбала-Арт» - один из важнейших проектов. Именно эта территория победила в народном голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Мы готовы оперативно помогать в решении вопросов, которые неизбежно возникают при строительстве и капремонте. Но и контроль будет строжайшим: лично буду еженедельно оценивать соответствие объема выполненных работ согласованному графику», - отметил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов.
ООО «Экопром» впервые будет исполнителем работ в Архангельске, но имеет большой опыт выполнения государственных и коммерческих заказов, сообщает пресс-служба администрации города.
«Часть необходимой техники и рабочих уже прибыли в Архангельск. Мы планируем на 80-90% задействовать персонал нашей группы компаний. Большая часть техники тоже будет своя, лишь частично – арендованная в Архангельске», - рассказал руководитель проекта ООО «Экопром» Андрей Фомин.
На текущей неделе состоится выездное совещание непосредственно на территории сквера, будут разработаны проект производства работ и график, начнется изготовление информационных аншлагов. Особое внимание будет уделено сохранению берез: для устройства пешеходных дорожек они не должны сводиться.
На этапе общественного обсуждения жители предложили название для обновленной территории – Белый сквер.