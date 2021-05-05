Одаренных детей Архангельской области ждет особый подход

На днях руководитель образовательного Центра "Сириус" Елена Шмелёва опубликовала в "Российской газете" программную статью, в которой изложила своё видение перспектив развития отечественного образования. По ее мнению, упор должен быть сделан на выявлении талантов в раннем возрасте. А задача государства - дать возможность для разностороннего развития школьников. Работы в этом направлении ведутся и в Архангельской области.
Задачи на перспективу
"Чем чаще мы будем говорить своим детям, что всё у них обязательно получится, чем больше будем верить в них - тем больше шансов, что каждый раскроется по-настоящему", - уверена Елена Шмелёва.
А для этого, по мнению директора образовательного Центра "Сириус", нужен ряд конкретных шагов. В первую очередь необходимо увеличивать количество мест в детских садах и школах (за счет нового строительства и капремонта), создавать инфраструктуру для детских образовательных программ в университетах, колледжах, центрах дополнительного и профессионального образования.
Во-вторых, необходимо снизить учебную нагрузку на детей в рамках общего образования и снять бюрократический груз с педагогов. Вместо этого и тех и других нужно поддерживать, консультировать, приобщать к новым методам обучения и воспитания.
Третий момент: для гармоничного развития принципиально важно развивать массовый спорт: детско-юношеский, школьный, студенческий.
"Следующий вопрос, который нуждается в пересмотре: как мы определяем статус образования. Традиционно во главу угла ставится его уровень. Но в образовании ключевую роль играет качество. Образовательные стандарты, цифровые технологии, финансовые механизмы развития должны быть не самоцелью, а инструментом для создания общедоступного образования высокого качества, позволяющего любому ребенку выбрать свою траекторию, - рассуждает Елена Шмелёва. - Для детей должно быть очевидно прикладное применение знаний, которые они получают. По этой модели уже шесть лет работает образовательный Центр "Сириус", привлекая ведущих педагогов и практиков".
А как у нас?
Для ребят, которым нужны знания, выходящие за рамки школьной программы, создаются особые условия и в Архангельской области. С 2017 года в регионе работает очно-заочная интеллектуальная школа «Созвездие». В ней подготовку к различным олимпиадам ежегодно проходит несколько сот школьников.
В 2018 году впервые для лучших учеников восьмых и десятых классов были организованы специальные летние сборы. Это своего рода интеллектуальный лагерь, в котором занятия по физике, информатике и математике проводили преподаватели Московского физико-технического института, Северного (Арктического) федерального университета и учителя школ.
Ещё один шагом на пути повышения качества работы с одарёнными юными северянами стало повышение компетенций педагогов. Для них организованы специальные стажировки в «Сириусе».
А что касается юных "умников и умниц" Архангельской области, то для них также открыты двери в образовательный центр «Сириус». На конкурсной основе. Оплата проезда, пребывания и питания осуществляется за счет средств образовательного фонда «Талант и успех».
Ну и, пожалуй, самое главное, что ждёт одарённых детей Поморья – это аналог Всероссийского центра для одарённых детей «Сириус», специальный центр по работе с одарёнными детьми, который создается в Архангельской области. Планы по созданию подобного центра обсуждались в Архангельске во время визита руководителя образовательного фонда «Талант и успех» (учредителя образовательного центра «Сириус»), члена совета при Президенте России по науке и образованию Еленой Шмелевой.
Таким образом новая российская образовательная реальность формируется на междисциплинарном и межуровневом подходе. Способности детей нужно развивать, задействуя всю инфраструктуру учебных, научных, культурных и спортивных организаций, уверена Елена Шмелёва.