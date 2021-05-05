В Архангельской области в ходе призыва более 110 юношей направлены на службу в Росгвардию. Ряд призывников пройдут службу в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии.
Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.
Впервые в ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим уже в военкоматах была выдана полевая форма образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства. Об этом сообщаетп ресс-служба ведомства.
Призыв в регионе проходил в условиях повышенных противоэпидемиологических требований, на сборных пунктах военных комиссариатов молодые люди сдали тест на наличие новой коронавирусной инфекции, получили средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. По прибытию в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии призывники пройдут добровольную вакцинацию от Covid-19.