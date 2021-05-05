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В Архангельской области в ходе призыва более 110 юношей направлены на службу в Росгвардию

В Архангельской области в ходе призыва более 110 юношей направлены на службу в Росгвардию. Ряд призывников пройдут службу в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии. 

Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация. 

Впервые в ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим уже в военкоматах была выдана полевая форма образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства. Об этом сообщаетп ресс-служба ведомства. 

Призыв в регионе проходил в условиях повышенных противоэпидемиологических требований, на сборных пунктах военных комиссариатов молодые люди сдали тест на наличие новой коронавирусной инфекции, получили средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. По прибытию в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии призывники пройдут добровольную вакцинацию от Covid-19.

13 июль 09:26 | : Будни

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