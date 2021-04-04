На 5 поправившихся 223 заболевших. Последние данные по ковиду в Архангельской области

Такую нерадостную статистику на прошедшее воскресенье представил региональный оперштаб.
В числе заболевших;
- 74 архангелогородца;
- 41 северодвинец (10 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 26 жителей Котласа;
- 21 новый случай зафиксирован в Няндомском районе;
- 14 — в Ленском;
- 12 — в Холмогорском;
- по 11 — в Котласском районе и Новодвинске;
- 4 — в Вельском районе;
- 3 — в г. Мирном;
- по 2 — в Вилегодском и Устьянском районах;
- по 1 — в Красноборском и Приморском районах.