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На 5 поправившихся 223 заболевших. Последние данные по ковиду в Архангельской области

Такую нерадостную статистику на прошедшее воскресенье представил региональный оперштаб.

В числе заболевших;

  • 74 архангелогородца; 
  • 41 северодвинец (10 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 26 жителей Котласа; 
  • 21 новый случай зафиксирован в Няндомском районе; 
  • 14 — в Ленском; 
  • 12 — в Холмогорском; 
  • по 11 — в Котласском районе и Новодвинске; 
  • 4 — в Вельском районе; 
  • 3 — в г. Мирном; 
  • по 2 — в Вилегодском и Устьянском районах;
  • по 1 — в Красноборском и Приморском районах.
12 июль 12:32 | : Будни

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