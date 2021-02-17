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Свеженькое о коронавирусе в Архангельской области

По информации регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области заболели COVID-19 229 человек. Выздоровели 273.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 70 архангелогородцев; 
  • 27 северодвинцев (16 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 15 жителей Котласа; 
  • 11 новых случаев зафиксировано в Няндомском районе; 
  • по 9 — в Котласском и Плесецком; 
  • по 8 — в Красноборском и Устьянском районах, а также в Новодвинске; 
  • 7 — в Онежском районе; 
  • по 6 — в Коношском и Ленском; 
  • по 5 — в Пинежском, Вельском, Лешуконском, Холмогорском, Приморском районах и Коряжме; 
  • 4 — в Мирном; 
  • по 3 — в Каргопольском и Вилегодском районах; 
  • 2 — в Виноградовском; 
  • по 1 — в Шенкурском, Мезенском и Верхнетоемском районах.
10 июль 19:54 | : Будни

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