Свеженькое о коронавирусе в Архангельской области

По информации регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области заболели COVID-19 229 человек. Выздоровели 273.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 70 архангелогородцев;
- 27 северодвинцев (16 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 15 жителей Котласа;
- 11 новых случаев зафиксировано в Няндомском районе;
- по 9 — в Котласском и Плесецком;
- по 8 — в Красноборском и Устьянском районах, а также в Новодвинске;
- 7 — в Онежском районе;
- по 6 — в Коношском и Ленском;
- по 5 — в Пинежском, Вельском, Лешуконском, Холмогорском, Приморском районах и Коряжме;
- 4 — в Мирном;
- по 3 — в Каргопольском и Вилегодском районах;
- 2 — в Виноградовском;
- по 1 — в Шенкурском, Мезенском и Верхнетоемском районах.