Радость в ваш дом. Вакцина от COVID-19 сексу не помеха

И даже наоборот…
Занятия сексом после полученной прививки от коронавирусной инфекции не навредят человеку. Напротив, они могут повысить эмоциональный фон, что в свою очередь будет способствовать улучшению иммунитета
К такому жизнеутверждающему выводу пришел опытный врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, дезавуирующий расползающиеся в интернете слухи о якобы негативном влиянии вакцинации на интимную жизнь. Мало того, подобное заявление ранее сделал замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, назвав занятие сексом "очень энергозатратным мероприятием", подрывающим и без того ослабленный вакцинацией организм (наверное, что-то личное).
Комментарий специалиста:
«Конечно, энергозатратно, но все зависит от человека. Если есть желание, я ничего плохого в этом не вижу. Я думаю, наоборот, повышенный эмоциональный фон способствует повышению иммунитета».
Так что колитесь, ребята, и… ну, сами понимаете.