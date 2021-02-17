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Радость в ваш дом. Вакцина от COVID-19 сексу не помеха

И даже наоборот…

Занятия сексом после полученной прививки от коронавирусной инфекции не навредят человеку. Напротив, они могут повысить эмоциональный фон, что в свою очередь будет способствовать улучшению иммунитета

К такому жизнеутверждающему выводу пришел опытный врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, дезавуирующий расползающиеся в интернете слухи о якобы негативном влиянии вакцинации на интимную жизнь. Мало того, подобное заявление ранее сделал замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, назвав занятие сексом "очень энергозатратным мероприятием", подрывающим и без того ослабленный вакцинацией организм (наверное, что-то личное).

Комментарий специалиста:

«Конечно, энергозатратно, но все зависит от человека. Если есть желание, я ничего плохого в этом не вижу. Я думаю, наоборот, повышенный эмоциональный фон способствует повышению иммунитета».

Так что колитесь, ребята, и… ну, сами понимаете.

09 июль 13:14 | : Будни

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