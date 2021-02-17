Коронавирус в Архангельской области демонстрирует редкую стабильность

К такому выводу можно прийти, читая суточные сводки регионального оперштаба – сегодняшний прирост инфицированных +221 (вчера 211), выздоровевших + 355 (вчера 323).
Среди новых заболевших:
58 архангелогородцев;
25 северодвинцев (16 заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
22 новых случая выявлено в Котласе;
16 — в Новодвинске;
15 — в Няндомском районе;
13 — в Коношском;
12 — в Каргопольском;
10 — в Пинежском;
9 — в Холмогорском;
6 — в Вельском;
по 5 — в Котласском, Вилегодском и Шенкурском районах;
4 — в Лешуконском;
3 — в Виноградовском;
по 2 — в Онежском, Мезенском и Приморском районах, а также в городах Коряжме и Мирном;
по 1 — в Ленском, Плесецком и Устьянском районах.