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Митрополит Корнилий: "Житие Петра с Февронией поучительный пример для всех нас"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 июля, в праздник благоверных Петра и Февронии Муромских, возглавил молебное пение возле памятника святым в столице Поморья. Также владыка возложил к монументу цветы.

После богослужения глава митрополии обратился к северянам со словом назидания.

После того как святой равноапостольный великий князь Владимир крестил Русь, на небосводе церковном стали загораться звезды — наши русские угодники Божии, которые прославляли Христа. Среди них и почитаемые ныне благоверные Петр и Феврония, отметил архипастырь.

«Святые угодники Христовы — это наши старшие братья, они всегда готовы подать нам руку помощи, откликнуться на наши просьбы и чаяния, мы живем под их спасительным омофором. Они свидетельствуют о правде Божией и подают нам пример непорочного чистого жития. Особенно важно это в наши дни, когда настоящая любовь и подлинная верность встречаются не столь часто.

Когда благоверному князю Петру был предложен выбор между княжеским престолом, либо его женой, он выбрал жену. Всю жизнь они с Февронией прожили в любви, верности и согласии. Да будет сей пример поучительным для всех нас.

Пусть молитвами святых благоверных князей Господь укрепит всех нас в истинной любви друг к другу, заповеданной Спасителем в Евангелии. Пусть Господь мира подаст нам любовь и хранит всех нас на всех путях жизни нашей. С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!» — сказал глава митрополии.

***

Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Святой Петр послал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе с святой Февронией.

Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе.

В день памяти благоверных Петра и Февронии — 8 июля – в 2008 году был установлен праздник всероссийского масштаба — День семьи, любви и верности.

В 2009 году рядом с храмом Успения Божией Матери в Архангельске освятили скульптурную композицию святым Петру и Февронии Муромским. Архангельск стал первым из 12 городов России, где установили памятник этим угодникам Божиим.

(по материалам Архангельское епархии)

09 июль 09:12 | : Будни / Верую

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