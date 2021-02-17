Коронавирус принес в Архангельскую область еще 211 инфекций

Впрочем, за прошедшие сутки и вылечились от смертельно опасного недуга немало северян – 323 человека. Это вам не 7 как иногда бывает.
В числе пострадавших:
- 72 архангелогородца;
- 36 северодвинцев (22 заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 15 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
- по 12 — в Вельском районе и Коряжме;
- 11 — в Холмогорском районе;
- 10 — в Онежском районе и Котласе;
- 9 — в Коношском районе;
- 5 — в Пинежском районе;
- 4 — в Приморском районе и Мирном;
- 3 — в Новодвинске;
- по 2 — в Красноборском, Ленском, Плесецком и Вилегодском районах.