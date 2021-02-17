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Коронавирус принес в Архангельскую область еще 211 инфекций

Впрочем, за прошедшие сутки и вылечились от смертельно опасного недуга немало северян – 323 человека. Это вам не 7 как иногда бывает.

В числе пострадавших:

  • 72 архангелогородца; 
  • 36 северодвинцев (22 заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 15 новых случаев выявлено в Устьянском районе; 
  • по 12 — в Вельском районе и Коряжме; 
  • 11 — в Холмогорском районе; 
  • 10 — в Онежском районе и Котласе; 
  • 9 — в Коношском районе; 
  • 5 — в Пинежском районе; 
  • 4 — в Приморском районе и Мирном; 
  • 3 — в Новодвинске; 
  • по 2 — в Красноборском, Ленском, Плесецком и Вилегодском районах.

 

08 июль 14:53 | : Будни

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