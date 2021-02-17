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Любите друг друга! Дмитрий Морев поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

Ежегодно в России отмечается праздник, посвящённый семейным ценностям. Жителей столицы Поморья сегодня поздравляет глава города Дмитрий Морев.

- Дорогие архангелогородцы! День семьи, любви и верности - один из самых молодых праздников в нашей стране, но ценности, которые он прославляет, вечны! Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные богатства в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды.

 Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные ценности и культурные традиции. Пусть 8 июля станет хорошим поводом, чтобы уделить внимание родным и близким, родителям и детям.

Желаю семьям нашего города благополучия, любви и верности, радости от общения друг с другом, - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

08 июль 12:15 | : Будни

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