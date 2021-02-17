Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дети и романы на работе. К Дню семьи и верности

День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается ежегодно 8 июля. В преддверии памятного дня эксперты hh.ru собрали топ-фактов о семьях и традициях россиян-соискателей в регионах СЗФО.

Факт №1. Дети на работе

В «допандемийное» время более 44% респондентов из Петербурга, 57% в Мурманской области, более 50% соискателей из Ленобласти и Калининграда приводили своих детей на работу. Вполне вероятно, что после стабилизации ситуации с коронавирусом работники вернуться к данной традиции. Также по мнению опрошенных, пребывание детей на работе не сильно сказывается на трудоспособности родителей: эффективность 68% опрошенных не снизилась, а у 7% она даже выросла. Для соискателей с детьми наличие детской комнаты на работе играет далеко не последнюю роль при выборе места работы. Между тем исследования показывают, что меньше 1% опрошенных имеют доступ к оборудованным комнатам для детей на работе.

Факт 2. От 1 до 2 детей в семье

У большинства соискателей в СЗФО (более 56%) в семье только один ребенок. Многодетные семьи (3 и более детей) северо-запада чаще всего проживают в Ленинградской области. Большинство многодетных родителей трудятся в медицинской и научной сфере, а также в сфере безопасности.

Факт 3. Рождение детей и смена работы

Каждому пятому опрошенному жителю СЗФО приходилось менять работу после рождения ребенка – таков один из итогов недавнего опроса hh.ru. Кроме того, каждому пятому опрошенному пришлось изменить график работы, когда дети подросли и их нужно было водить в сад.

Факт 4. Варианты поддержки семьи работников

У 79% опрошенных, и в том числе у соискателей из регионов СЗФО на работе нет никаких программ поддержки, мероприятий или бонусов для работников с детьми. У 10% на работе проводят тематические праздники или утренники для детей сотрудников, 9% могут получать путевки в детские лагеря и санатории, и только у 2% есть компенсация за детский сад.

Факт 5. Про семейное положение и собеседования

82% опрошенных и в том числе жителей СЗФО заявили, что на собеседовании им задавали вопросы про их семейное положение. Среди женщин эта доля выше, чем среди мужчин (86% против 78%). Отметим, что 79% респондентов считают, что задавать вопрос о семейном положении на собеседовании вполне приемлемо. Не согласны с ними 15% опрошенных соискателей. Еще один вопрос из области личной жизни - сексуальная ориентация, об этом интересовались у 7% опрошенных.

Факт 6. Романы на работе

Роман на работе с коллегой случался у 26% респондентов. Чаще всего романтические отношения на работе, согласно опросу, заводят представители сферы закупок (более 40% опрошенных), представители высшего менеджмента (39%), а также специалисты управления персоналом и ресторанно-гостиничного бизнеса (по 38% в каждой сфере). Реже всего позволяют себе отношения на работе юристы, специалисты из сферы консультирования, представители сферы добычи сырья, работники научной сферы и начинающие специалисты.

Практика опрошенных показывает, что каждый второй служебный роман заканчивается расставанием, еще 15% опрошенных поженились по итогам последнего романа.  

08 июль 08:34 | : Будни

Главные новости


Культуристы личности. Кандидаты в Госдуму от Поморья как они есть
«Времена не выбирают, но мы держимся». Валентина Сырова о политическом полугодии

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (79)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20