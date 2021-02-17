Еще 202 коронавируса на головы жителей Архангельской области

Зато выздоравливали просто ударными темпами – 308 человек за сутки. Такие данные представил региональный оперштаб.
Среди заболевших:
79 архангелогородцев;
33 жителя г. Котласа;
31 северодвинец (16 заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
14 новых случаев выявлено в Новодвинске;
8 – в Вельском районе;
7 – в Котласском районе;
5 – в Няндомском;
по 3 – в Пинежском, Приморском, Лешуконском и Каргопольском районах;
по 2 – в Мезенском, Холмогорском и Красноборском районах;
по одному случаю – в Верхнетоемском, Виноградовском, Онежском, Устьянском, Плесецком районах, городах Коряжме и Мирном.