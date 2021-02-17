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Еще 202 коронавируса на головы жителей Архангельской области

Зато выздоравливали просто ударными темпами – 308 человек за сутки. Такие данные представил региональный оперштаб.

Среди заболевших:

79 архангелогородцев;

33 жителя г. Котласа;

31 северодвинец (16 заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

14 новых случаев выявлено в Новодвинске;

8 – в Вельском районе;

7 – в Котласском районе;

5 – в Няндомском;

по 3 – в Пинежском, Приморском, Лешуконском и Каргопольском районах;

по 2 – в Мезенском, Холмогорском и Красноборском районах;

по одному случаю – в Верхнетоемском, Виноградовском, Онежском, Устьянском, Плесецком районах, городах Коряжме и Мирном.

07 июль 13:55 | : Будни

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