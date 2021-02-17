Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

За сутки коронавирусом заболели 213 жителей Поморья

Выздоровели 153 счастливчика, такие данные обнародовал региональный оперштаб.

В числе заболевших:

  • 78 архангелогородцев; 
  • 33 жителя Котласа; 
  • 17 новых случаев выявлено в Каргопольском районе; 
  • 16 — в Няндомском; 
  • 14 — в Коряжме; 
  • 11 — в Вельском районе; 
  • 10 — в Устьянском; 
  • 9 северодвинцев (4 заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
  • по 5 — в Коношском и Красноборском; 
  • по 3 — в Виноградовском, Пинежском и Приморском; 
  • по 2 — в Холмогорском районе и Мирном; 
  • по 1 — в Новодвинске и Ленском районе.
06 июль 16:13 | : Будни

Главные новости


«Времена не выбирают, но мы держимся». Валентина Сырова о политическом полугодии
Откровения Алисы. Новые лица «РВК-Архангельск»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (62)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20