За сутки коронавирусом заболели 213 жителей Поморья

Выздоровели 153 счастливчика, такие данные обнародовал региональный оперштаб.
В числе заболевших:
- 78 архангелогородцев;
- 33 жителя Котласа;
- 17 новых случаев выявлено в Каргопольском районе;
- 16 — в Няндомском;
- 14 — в Коряжме;
- 11 — в Вельском районе;
- 10 — в Устьянском;
- 9 северодвинцев (4 заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- по 5 — в Коношском и Красноборском;
- по 3 — в Виноградовском, Пинежском и Приморском;
- по 2 — в Холмогорском районе и Мирном;
- по 1 — в Новодвинске и Ленском районе.