В Архангельске осужденные проиграли в футбол свободным жителям Северного округа

В исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской (п. Пирсы, г. Архангельск) прошел товарищеский матч по футболу между осужденными и сборной командой Северного округа города Архангельска.
На стадионе колонии строгого режима состоялось значимое спортивное событие – с момента начала пандемии это первый матч с участием приглашенных гостей. Учреждение посетили в составе городской команды мастер спорта международного класса по мини-футболу Константин Чащин, судья ассоциации по мини-футболу России Дмитрий Митин, а также президент Федерации футбола Архангельской области Александр Нестеров.
К встрече со спортсменами отбывающие наказание готовились заранее – проводили матчи между отрядами, чтобы сформировать команду. Большой интерес приезд гостей вызвал и у зрителей – мероприятие прошло при активной поддержке. Первый гол в ворота соперников забили осужденные, чем создали на поле атмосферу борьбы. Однако больше им не удалось поразить ворота гостей – во втором тайме дважды отбывающие наказание пропустили голы. Товарищеский матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Северного округа города Архангельска. В завершении мероприятия игрокам колонии вручили подарки на память об игре - мяч и книги о футболе.