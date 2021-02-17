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Заехавший в Архангельскую область американец попадает в карантин

Архангельская область снова попала в список российских регионов, где действуют ограничения для посетивших ее территорию туристов и командировочных.

Так, иностранцы, прибывающие в Поморье с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин, что на практике должно исключить деловую поездку в принципе.

Кроме того, прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации.

Впрочем, у нас пока не закрыты для всех гостей отдельные районы области, как это сделано, например, в Хабаровском крае.

Напомним, на территории Архангельской области также рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65-ти лет и страдающих хроническими заболеваниями.

 

06 июль 07:28 | : Будни

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