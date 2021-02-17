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У россиян растет самооценка

В том, что незаменимых сотрудников нет, чаще всего говорят компании сферы логистики, продаж и информационных технологий. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей и экономически активные граждане и всех округов страны.

В 37% российских компаний есть незаменимые сотрудники. Чаще всего такими называли программистов, инженерно-технических работников, квалифицированных рабочих, руководителей, бухгалтеров, врачей и медицинских сестер. 38% работодателей считают, что незаменимых работников нет.

Представители компаний сферы услуг (43%) и производства (40%) остальных заявляли о наличии незаменимых сотрудников. В компаниях логистической сферы (49%), в IT (42%) и сфере продаж (40%), напротив, чаще всего утверждали, что незаменимых нет.

Среди работающих россиян практически каждый третий считает себя незаменимым сотрудником (32%). Противоположной точки зрения придерживается почти каждый второй (49%): «Всех можно заменить, только будет ли от этого лучше предприятию».

Интересно, что чем старше россияне, тем реже они утверждают, что их невозможно заменить на работе: 37% среди молодежи до 24 лет и 28% среди респондентов старше 45 лет. Молодые специалисты уверены: «Каждый сотрудник уникален, у каждого свои идеи, методы работы и общения». Старшее поколение философствует: «Незаменимых людей не бывает! Но за одного битого двух небитых дают».

05 июль 11:36 | : Будни

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