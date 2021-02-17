Россияне выбрали идеальных начальников среди киногероев

Лидерами рейтинга идеальных боссов стали Железный человек, доктор Хаус и Джек Воробей. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Тони Старк «Железный человек» — лидер рейтинга с 7% голосов. Второе место занимает доктор Хаус (6%). На третьем месте — капитан Джек Воробей (по 4%).
У «мымры», Калугиной Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа», — 3% голосов.
По 2% голосов набрали Шерлок Холмс, Джеймс Бонд и Бэтмен в интерпретациях разных актеров, Терминатор, Миранда Пристли («Дьявол носит «Прада»), Макс Отто фон Штирлиц, Андрей Евгеньевич Быков («Интерны»), Стив Роджерс («Капитан Америка»), Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит») и Питер Паркер («Человек-паук»).
По 1% голосов — у Джордана Белфорта («Волк с Уолл-Стрит»), Джона Сноу («Игра Престолов») и Харви Спектра («Форс-Мажоры»), а также Глеба Жеглова, Остапа Бендера, Василия Чапаева, Сергея Глухарева («Глухарь»), Романа Шилова («Ментовские войны») и Марии Швецовой («Тайный следствия»).
Мужчины в качестве своего руководителя предпочитают супергероев: Железного Человека (8% против 6% среди женщин), Капитана Америку (3 и 1% соответственно), Бэтмэна (4 и 1%) и Терминатора (3 и 1%).
Женщины же отдают предпочтение доктору Хаусу (8% против 5% среди мужчин), Людмиле Прокофьевне (5 и 1% соответственно), деспотичной Миранде «Дьявол носит «Прада» (4 и 1%), Штирлицу (3 и 1%) и Шерлоку Холмсу (3 и 2%).
Истеричный доктор Быков из Интернов и непобединый Джеймс Бонд одинаково интересен как руководитель и мужчинам, и женщинам (по 2% голосов).
По сравнению с данными аналогичного исследования, проведенного Superjob в 2016 году, Железный человек сместил доктора Хауса с лидирующей позиции. За 5 лет вырос рейтинг Джека Воробья (с 1 до 4%) и Калугиной (с 1 до 3%). Новые герои «киноруководители» в рейтинге — Стив Роджерс («Капитан Америка») и Питер Паркер («Человек-паук»), их отметили по 2% респондентов.