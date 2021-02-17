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Субботний коронавирус в Поморье поразил еще 223 северян

По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

  • 68 архангелогородцев;
  • 49 северодвинцев;
  • 18 жителей Холмогорского района;
  • 14 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
  • 13 — в Вельском;
  • 9 — в Лешуконском;
  • по 8 — в Онежском районе и Новодвинске;
  • по 7 — в Каргопольском, Коношском и Ленском районах;
  • 4 — в Приморском;
  • 3 — в Котласском;
  • по 2 — в Вилегодском, Красноборском районах и Мирном;
  • по 1 — в Няндомском районе и Коряжме.

За последние сутки после COVID-19 выздоровели 110 человек.

 

04 июль 12:33 | : Будни

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