Субботний коронавирус в Поморье поразил еще 223 северян

По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 68 архангелогородцев;
- 49 северодвинцев;
- 18 жителей Холмогорского района;
- 14 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
- 13 — в Вельском;
- 9 — в Лешуконском;
- по 8 — в Онежском районе и Новодвинске;
- по 7 — в Каргопольском, Коношском и Ленском районах;
- 4 — в Приморском;
- 3 — в Котласском;
- по 2 — в Вилегодском, Красноборском районах и Мирном;
- по 1 — в Няндомском районе и Коряжме.
За последние сутки после COVID-19 выздоровели 110 человек.