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Жителей Поморья призывают правильно хранить оружие

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Архангельской области напоминает, что оружие и патроны должны храниться по месту жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в особенности детей.

Нарушение правил оборота оружия предусматривает административную ответственность. Также установлена уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом при наступлении тяжких последствиях.

В период отдыха или туризма, в местах временного пребывания, владелец оружия обязан хранить оружие и патроны в условиях, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к оружию посторонних лиц. При ношении и транспортировке оружия владельцы обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также разрешение на хранение и ношение оружия.

Запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, а также ношение оружия на территориях образовательных организаций, организаций, предназначенных для развлечения и досуга (рестораны, бары и т.д.) и при проведении массовых публичных мероприятий.

 

04 июль 08:13 | : Будни

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