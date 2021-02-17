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Преимуществом при приеме на работу стал COVID-статус, а не сексуальная ориентация

Каждая третья компания, которая задает вопросы о наличии прививки от коронавируса, при прочих равных отдаст предпочтение вакцинированным кандидатам. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

COVID-статус соискателя уже интересует каждого второго работодателя: 33% на собеседовании уточняют всю информацию — болели ли коронавирусом и делали ли прививку, 9% задают вопрос, перенес ли соискатель коронавирус, столько же (9%) узнают только, вакцинировался ли кандидат. Свою позицию менеджеры по персоналу чаще всего объясняют тем, что нанимаемые сотрудники будут контактировать с клиентами, партнерами и коллегами, а значит, не должны представлять опасности для окружающих. Напротив, 49% работодателей сообщили, что они не задают таких вопросов на собеседованиях, поскольку это не имеет отношения к деловым качествам соискателя.

Внимание на COVID-статус кандидата чаще обращают в небольших компаниях с численностью персонала до 100 человек (56%).

Среди компаний различных сфер деятельности информация о наличии у будущего сотрудника иммунитета к коронавирусу особенно важна в транспортно-логистической сфере (там вопросы об этом задает в общей сложности 61% рекрутеров) и сфере продаж (52%). Реже всего COVID-статусом соискателя интересуются в сфере информационных технологий (23%) и финансов (31%).

По сравнению с январем 2021 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число рекрутеров, которые так или иначе интересуются COVID-статусом кандидатов, заметно выросло (35% полгода назад и 51% сейчас).

В том, что при прочих равных отдадут предпочтение кандидату, который сделал прививку от коронавируса, признались 32% менеджеров по персоналу, выясняющих на собеседовании, вакцинированы ли соискатели. «Для сферы общественного питания это сейчас очень важно», «Зачем лишний раз рисковать, ведь в случае заболевания на карантин отправят весь отдел», — объясняют опрошенные. 68% рекрутеров сообщили, что не рассматривают справку о вакцинации от COVID-19 в качестве преимущества кандидата.

04 июль 08:04 | : Будни

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