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Опять 225. Суточная статистика коронавируса в Архангельской области

Ровно столько инфицированных выявлено за прошедшие сутки на территории Поморья

Выздоровели 122 человека.

Среди заболевших:

  • 79 архангелогородцев; 
  • 36 жителей Котласа;
  • 21 северодвинец (шесть из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 13 жителей Устьянского района; 
  • 10 — Пинежского; 
  • по 8 новых случаев выявлено в Няндомском и Вельском районах; 
  • по 7 — в Лешуконском и Холмогорском; 
  • 6 — в Ленском районе; 
  • 5 — в Новодвинске; 
  • по 4 — в Коряжме и Каргопольском районе; 
  • по 3 — в Котласском, Вилегодском, Виноградовском, Коношском и Онежском районах; 
  • по 1 — в Мирном и Верхнетоемском районе.
02 июль 15:25 | : Будни

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