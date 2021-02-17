Опять 225. Суточная статистика коронавируса в Архангельской области

Ровно столько инфицированных выявлено за прошедшие сутки на территории Поморья
Выздоровели 122 человека.
Среди заболевших:
- 79 архангелогородцев;
- 36 жителей Котласа;
- 21 северодвинец (шесть из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 13 жителей Устьянского района;
- 10 — Пинежского;
- по 8 новых случаев выявлено в Няндомском и Вельском районах;
- по 7 — в Лешуконском и Холмогорском;
- 6 — в Ленском районе;
- 5 — в Новодвинске;
- по 4 — в Коряжме и Каргопольском районе;
- по 3 — в Котласском, Вилегодском, Виноградовском, Коношском и Онежском районах;
- по 1 — в Мирном и Верхнетоемском районе.