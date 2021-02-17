Лоси Кенозерья не боятся объективов

В Кенозерском национальном парке лось заметил фотоловушку и стал пристально смотреть в камеру.
С животным даже можно установить зрительный контакт через экран. Предлагаем запустить видео после тяжёлого рабочего дня: лось смотрит очень понимающе и как будто внимательно слушает вас.
Интересно, что видео снято в Плесецком районе, на гербе которого изображён лось.
Камера зафиксировала животное возле солонца — специального сооружения для подкормки лесных обитателей солью. Сотрудники национального парка и участники школьных лесничеств регулярно изготавливают и устанавливают такие кормушки. Дело в том, что в природе немного естественных скоплений соли, а животным она необходима. Например, самцы лося особенно нуждаются в соли в период роста рогов, а самки — в период беременности.