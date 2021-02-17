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Лоси Кенозерья не боятся объективов

В Кенозерском национальном парке лось заметил фотоловушку и стал пристально смотреть в камеру.

С животным даже можно установить зрительный контакт через экран. Предлагаем запустить видео после тяжёлого рабочего дня: лось смотрит очень понимающе и как будто внимательно слушает вас.

Интересно, что видео снято в Плесецком районе, на гербе которого изображён лось.

Камера зафиксировала животное возле солонца — специального сооружения для подкормки лесных обитателей солью. Сотрудники национального парка и участники школьных лесничеств регулярно изготавливают и устанавливают такие кормушки. Дело в том, что в природе немного естественных скоплений соли, а животным она необходима. Например, самцы лося особенно нуждаются в соли в период роста рогов, а самки — в период беременности.

02 июль 13:43 | : Будни

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