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У "искусственного интеллекта" в России могут возникнуть проблемы

В России предлагается предоставить возможность пользователям отключать рекомендательные сервисы в Интернете и соцсетях

Рекомендательные сервисы, используемые в соцсетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах, должны подвергаться независимому аудиту и отключаться по желанию пользователей. Такие предложения направлены на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

Подобные сервисы используют социальные сети, онлайн-кинотеатры и онлайн-ритейлеры для предложения контента или товаров и услуг по интересам конкретного пользователя. Алгоритмы рекомендаций могут искусственно создавать аномальный интерес к товарам. Но такие технологии также могут влиять на общественное мнение, пишет Газета.ру. Алгоритмическая рекомендательная лента есть, например, во «ВКонтакте», но ее можно отключить в пользу хронологической ленты, в то время как специфика сервиса «Яндекс.Дзен» заключается именно в подборе интересующих пользователя материалов на базе алгоритмов искусственного интеллекта.

Согласно новой инициативе, в закон «Об информации» необходимо будет ввести понятие «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса», а также определить границы для регулирования конкретных операторов через аудиторные показатели. Регулировать предлагается площадки, у которых более 100 тыс. пользователей в сутки и обрабатываются данные более 500 тыс. пользователей из России.

А пользователи должны иметь возможность отключать рекомендательные алгоритмы, сохраняя доступность самого сервиса, считают авторы идеи. Необходим, по их мнению, и контроль за использованием рекомендательных алгоритмов для продвижения противоправного контента.

Предложенные меры, по мнению руководителя корпоративных коммуникаций Mail.ru Group Сергея Лучина, приведут к излишнему регулированию отрасли и могут нанести ущерб всей цифровой экономике. При этом обеспечить прозрачность алгоритмов технически очень сложно, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

Как объясняют эксперты, для некоторых платформ рекомендательный алгоритм — неотъемлемая часть бизнес-модели. Выдача формируется таким образом, чтобы увеличивать просмотры и продолжительность посещения страниц. Как говорят в индустрии, если ты не платишь за что-то деньгами, то ты платишь своим временем.

"Логика авторов инициативы вполне понятна - в Интернете действительно много навязчивой информации, не всегда полезной, а порой и вредной для пользователей, - считает диджитал-консультант, директор центра социологических исследований "Стига" Вадим Трескин. - Но есть важный аспект. Рекомендательная выдача - это основной способ привлечения внимания пользователей, а это основа заработка в Интернете, и вряд ли кто добровольно согласиться отказываться от этого сервиса, а те, кто откажется, станут неконкурентоспособными на рынке. Соцсети зарабатывают таким способом в два-три раза больше. При разработке механизма надо учесть и такой момент: контент в той или иной сети может оказаться для пользователей неинтересным, и они просто перестанут ими пользоваться, что совсем не в интересах цифровых платформ. Словом, при разработке поправок в закон надо сначала отмерить не менее семи раз". 

01 июль 11:13 | : Будни

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