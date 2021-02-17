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Крупный бизнес чаще готов трудоустроить несовершеннолетних

Для старших школьников лето — это не только каникулы, но и время первых подработок и стажировок. Взять на работу несовершеннолетних чаще всего готовы крупные компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

О том, что они берут на работу несовершеннолетних, сообщили 5% российских компаний. Еще 11% работодателей могут взять несовершеннолетних только на стажировку. Большинство же компаний (81%) не готовы трудоустраивать подростков. Свою позицию они аргументируют непростым процессом оформления и администрирования работы подростков: «Для заключения договора нужны дополнительные документы, работать они могут только неполный день, а пока обучишь ребенка, уже и каникулы подходят к концу».

Чаще всего и на работу, и на стажировку несовершеннолетних принимают крупные компании с численностью персонала от 1000 человек (9% и 17% соответственно).

Работодателей, которые готовы трудоустроить подростков, больше в сферах информационных технологий и услуг (по 7%), меньше всего — в строительстве (2%) и транспортно-логистической сфере (практически отсутствуют). IT-компании чаще других берут несовершеннолетних и на стажировки: принять стажера в свои ряды готовы 13% из них.

Ваш ребенок решил устроиться на подработку? Такое желание надо поощрять и поддерживать! Чтобы помочь подростку найти работу на время каникул, читайте рекомендации SuperJob.

01 июль 09:17 | : Будни

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