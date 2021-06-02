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Суточная заболеваемость COVID-19 в Архангельске приближается к сотне

Всего, по данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье заболели коронавирусом 215 человек.

Среди них:

  • 84 архангелогородца; 
  • 37 жителей Котласа; 
  • 19 северодвинцев (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА); 
  • 18 новодвинцев; 
  • 16 новых случаев выявлено в Вельском районе; 
  • 9 — в Приморском; 
  • по 5 — в Каргопольском и Устьянском районах; 
  • 4 — в Коношском районе; 
  • по 2 — в Мирном, а также в Котласском, Ленском и Холмогорском районах; 
  • по 1 — в Коряжме, Верхнетоемском, Плесецком и Красноборском районах.

Кроме того, в статистику включено шесть завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет и Республику Беларусь.

Выздоровели 220.  

30 июнь 13:08 | : Будни

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