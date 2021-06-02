Суточная заболеваемость COVID-19 в Архангельске приближается к сотне

Всего, по данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье заболели коронавирусом 215 человек.
Среди них:
- 84 архангелогородца;
- 37 жителей Котласа;
- 19 северодвинцев (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
- 18 новодвинцев;
- 16 новых случаев выявлено в Вельском районе;
- 9 — в Приморском;
- по 5 — в Каргопольском и Устьянском районах;
- 4 — в Коношском районе;
- по 2 — в Мирном, а также в Котласском, Ленском и Холмогорском районах;
- по 1 — в Коряжме, Верхнетоемском, Плесецком и Красноборском районах.
Кроме того, в статистику включено шесть завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет и Республику Беларусь.
Выздоровели 220.