Гидрометцентр обещает Архангельской области проблемы. Теперь с жарой

В регионах Северо-Западного федерального округа в ближайшее время ожидается аномально теплая погода, при которой температура воздуха будет на 7−10 градусов выше климатической нормы.
Такой прогноз сделал главный синоптик России, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Наиболее теплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, — это Архангельская, Вологодская области, Республика Коми. Там температура выше нормы на 7−8 градусов в ближайшие дни — тепло +28… +32 °C», - цитирует маститого метеоролога агентство ТАСС.
Поморы же утверждают, что готовы к этому испытанию в период летнего отключения горячего водоснабжения.