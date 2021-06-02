Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гидрометцентр обещает Архангельской области проблемы. Теперь с жарой

В регионах Северо-Западного федерального округа в ближайшее время ожидается аномально теплая погода, при которой температура воздуха будет на 7−10 градусов выше климатической нормы.

Такой прогноз сделал главный синоптик России, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наиболее теплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, — это Архангельская, Вологодская области, Республика Коми. Там температура выше нормы на 7−8 градусов в ближайшие дни — тепло +28… +32 °C», - цитирует маститого метеоролога агентство ТАСС.

Поморы же утверждают, что готовы к этому испытанию в период летнего отключения горячего водоснабжения.  

 

30 июнь 12:06 | : Будни

Главные новости


WWF в России и Норвегии. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
Моня – вундеркинд. К Дню памяти и скорби

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (340)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20