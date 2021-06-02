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Паблик "Умный транспорт" как подспорье аборигенам и гостям Поморья

  • Центр управления регионом совместно с Министерством транспорта Архангельской области выяснил самые популярные сервисы о маршрутах и расписании общественного транспорта.

Опрос проводился в социальной сети ВКонтакте. В результате были получены данные не только о популярности различных видов общественного транспорта, но и о самых удобных каналах получения информации о расписании.

Опрос не ограничился городскими автобусами. Респондентам также предлагалось поделиться мнением о работе пригородных и междугородних автобусов, маршрутных такси, пригородных поездов, речных судов и самолетов местных авиалиний.

Самыми популярными источниками информации о работе транспорта в Архангельской области оказались новостные ленты информагентств и неофициальные паблики. Среди профильных приложений наиболее востребованным стал «Умный транспорт».

В целом респонденты положительно оценивают качество предоставляемой в Интернете информации о маршрутах и расписании. При этом требуется дополнительная работа для популяризации официальных источников данных.

Собранные сведения будут использованы в работе министерства транспорта Архангельской области.

30 июнь 11:02 | : Будни

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