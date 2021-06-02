В Кенозерье открыт цивилизованный прием вторсырья

В Кенозерском национальном парке система раздельного сбора отходов выходит на новый уровень. Раньше отправить вторсырьё на переработку могли в основном туристы, а теперь это доступно и местным жителям.
Приём пластика и металла взял на себя уроженец Кенозерья, предприниматель Алексей Машаков. Национальный парк безвозмездно предоставил ему в аренду свой Центр обращения с отходами, где есть вся необходимая инфраструктура для досортировки и прессования вторсырья. Всё собранное будет вывозиться через Каргополь на перерабатывающие заводы.
Такой подход поможет решить «мусорную» проблему в удалённых населённых пунктах. Машина регионального оператора доезжает до них раз в две недели, и, если выкидывать все отходы в одно ведро, мусора за это время накапливается слишком много. Были случаи, когда мусоровоз наполнялся раньше, чем успевал проехать до конца деревни. Людям приходилось хранить отходы ещё две недели, до следующего приезда машины. Раздельный сбор значительно уменьшит количество скапливающегося мусора.
Воспользоваться предложением пока можно только в деревне Вершинино и посёлке Поча. Жители Вершинино могут положить вторсырьё в контейнер у Центра обращения с отходами в любое удобное время. В посёлке Поча приём ведётся работниками центра «Привал лесоруба» по будням с 8:00 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.
Прежде чем, сдать вторсырьё его необходимо ополоснуть и желательно смять. Не допускается к сдаче вторсырьё с остатками пищевых отходов.